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مكتب السيستاني يحدد غرة شهر جمادى الآخرة
محليات
2022-01-03 | 10:25
4,694 مشاهدة
حدد مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الأربعاء المقبل غرة شهر جمادى الآخرة.
وقال المكتب في بيان، إن "يوم غد الثلاثاء هو المُتمم لشهر جمادى الأولى".
وأضاف البيان أن "يوم الأربعاء الموافق (٥-١-٢٠٢٢م) هو الأول من شهر جمادى الآخرة".
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