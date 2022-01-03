مكتب السيستاني يحدد غرة شهر جمادى الآخرة

حدد مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الأربعاء المقبل غرة شهر جمادى الآخرة.







وقال المكتب في بيان، إن "يوم غد الثلاثاء هو المُتمم لشهر جمادى الأولى".

وأضاف البيان أن "يوم الأربعاء الموافق (٥-١-٢٠٢٢م) هو الأول من شهر جمادى الآخرة".