ذي قار تعلن إحالة أربعة مشاريع كبرى لصندوق الاعمار

وقال الغزي، خلال لقائه معالي الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، برفقة مدير صندوق الاعمار رزاق الركابي، بحسب بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، ان " ادارة الصندوق احالت مشروع انشاء جسر الزيتون المعلق الجديد في الناصرية، وكذلك تم احالة مشروع البنى التحتية لمدينة أور الجديدة".وأشار إلى "إحالة مشروع تأهيل المشهد الحضري لشارع الحبوبي، ومشروع كورنيش الناصرية"، مؤكداً أن "الاجتماع ناقش وضع معايير وأسس جديدة لاقرار خطة الصندوق لهذا العام".