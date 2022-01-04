النزاهة: استقدام محافظ بابل على خلفية تعيين مئات الأجراء اليوميين

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد للسومرية نيوز، أن"محكمة التحقيق المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة بابل، أفادت بإصدار أمر استقدام للمحافظ؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات"، موضحةً أن "الأمر جاء على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة تعيين (2460) أجيراً يومياً في مديريَّة زراعة المحافظة".وأضافت أن "أمر الاستقدام شمل مُحافظ بابل السابق أيضاً"، مُنبّهةً إلى أنَّ "أمر الاستقدام الصادر بحقِّ المشكو منهما جاء؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة إصدار أوامر تعيين الأجراء اليوميّين، خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة العامَّة لعام 2019".وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت مُنتصف تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر قبض وتحر بحقّ مُحافظ بابل السابق، مُوضحةً أنَّه جاء على خلفيَّة توقيع أمر إداريّ تضمَّن أسماءً وهميَّةً لأجراء يوميِّين.