وزير الداخلية يعلن التوقيع على جدول ترقية كانون الثاني 2022 - عاجل

وقال الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "مثلما انصفنا المستحقين في جدول ترقية تموز الماضي، عملنا على انصاف ضباط وزارة الداخلية الذين يستحقون الإنصاف من منحهم حقوقهم، في جدول ترقية كانون الثاني ٢٠٢٢ الذي وقعنا عليه ووضعنا في حساباتنا الأبطال في سواتر القتال والذين يعملون جاهدين لتقديم أفضل الخدمات، فضلا عن الجرحى وكذلك الذين سيحالون إلى التقاعد".وتابع، "نحن نعلم مدى أهمية الترقية للضباط، نرجو لجميع المشمولين النجاح والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد وأمنه".وختم وزير الداخلية، "سنعمل جاهدين على أن يكون ضباطنا في أماكنهم التي يستحقونها، ونحن أحرص عليهم فهم أبناؤنا وإخواننا".