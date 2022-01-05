مصرف حكومي يعلن إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

باشر مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، بصرف رواتب المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف بحسب بيان ورد للسومرية نيوز، "كافة المتقاعدين مراجعة منافذ الدفع الالكتروني وفروع المصرف في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم".