لهذا السبب.. دعوة لتظاهرة كبرى امام مبنى وزارة التجارة

دعا رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حسن نصيف التميمي، اليوم الاربعاء، كافة الفلاحين والمزارعين للمظاهرات الكبرى يوم الثلاثاء القادم المصادف الحادي عشر من شهر كانون الثاني الحالي.

وقال التميمي في بيان ورد للسومرية نيوز، "نؤكد على "اهمية الاستنفار العام للفلاحين والمزارعين والتعاون مع الاتحادات المحلية والفرعية من أجل المطالبة بالحقوق والمستحقات ورفع الحيف عنهم". وشدد على كل مطالب بحقه الحضور امام مبنى وزارة التجارة في الموعد المحدد والهتاف بصوت واحد يمثل كل فلاح وكل مزارع يعاني من غياب رؤيا حكومية تحافظ على استمرارية القطاع الزراعي و وضع حلول ناجعة وقطعية لكل مشاكله".

