على خلفية مجزرة جبلة مطالبات بمراجعة آليات البحث والتحري.. فيديو

لفتت احداث جبلة الانظار تجاه بعض الخروقات والمشكلات في آلية التحري والبحث في ما يتعلق بعمل بعض الاجهزة الامنية، إذ يجد مراقبون ان هناك حاجة ملحة لاعادة النظر بتلك الآليات لتلافي ايقاع قوى الامن بفخاخ من يحاول حرف مسار العمل الامني.ولابد من قناة تواصل مباشر بين الجهات القضائية والمواطن، للابلاغ والمتابعة في حال تكرار مثل هذه الحالات، وهي خطوة إذا ما تحققت فان مساحة من البحث والتدقيق ستكون متوفرة للاجهزة القضائية.وشكل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش لتوسيع نطاق التحقيق في الحادثة، بعد ان كشفت التحقيقات الاولية مع المتهمين أن إخبارا كاذبا من قبل ابن شقيق المجني عليه نتيجة خلافات عائلية تسبب بتلك المجزرة.