الدفاع تقرر ترقية مجموعة من الضباط (وثيقة)

قررت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، ترقية مجموعة من الضباط في الوزارة من ضمنهم جرحى.
وذكرت الوزارة بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا وعملا باحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وبناء على ما جاء بالامر الديواني 22003 المبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء 3008/ 2200172 في 4/1/2022/ واستنادا الى احاكم المادة 78 من الدستور تقرر ما ياتي:
- ترقية الضباط القادة والاعوان الى رتبة اعلى لاستيفائهم شروط الترقية
- ترقية الضباط الجرحى الذين لهم تقارير طبية بعدم صلاحيتهم للخدمة العسكرية
- ترقية الضباط الذين لم يؤشر لديهم امر وزاري وديواني بالتعيين ويعتبر الامر الديواني الصادر بترقيتهم بمثابة امر تثبيت تعيينهم.
- تثبيت رتبة مقدم للضابط "مال الله عودة ياسين" اعتبار من جدول تموز 2011 وترقيته الى رتبة عقيد.
- تكون ترقية الضباط موضوعي البحث اعتبارا من 1/1/2022 لاغراض الراتب ومن 6/1/2022 لاغراض القدم.
- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ مضمون الوثيقة.