البيئة تعلن دخول العراق عملياً استخدام الطاقة الشمسية - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "قررت اللجنة المكلفة بوضع ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للمواطنين والانشطة ‏الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية الممولة من مبادرة البنك المركزي العراقي الضوابط المالية والفنية مطلع العام الحالي".وأضافت، إن "القرار جاء انسجاما مع توجهات الدولة للتحول لاستخدامات مصادر توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، إذ أطلقت وزارة البيئة مع البنك المركزي العراقي ومؤسسات الدولة الأخرى مبادرة لتنفيذ خطة التكيف الوطنية لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية".من جانبه، اكد مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون، انه "تم تحديد الضوابط الخاصة بالتقنيات في استخدام منظومات الطاقة الشمسية والتي ستتيح للمواطنين والمؤسسات المختلفة شراؤها بأسعار منافسة ضمن القرض المخصص للمبادرة من خلال المصارف المحلية، مبينا ان اللجنة وضعت احكام وضوابط تضمن استخدام اعلى درجات التقنيات واستدامتها من خلال متابعة جهاز التقييس والسيطرة النوعية والتي سيتم نصبها بإشراف فرق فنية متخصصة من وزارة الكهرباء، بحسب البيان".وأضاف الحسون، ان "مبادرة التحول إلى الطاقة النظيفة تاتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية للالتزام بالمقررات الخاصة بمؤتمر باريس لتغير المناخ"، مؤكدا انها "واحدة من ثمرات حملات التوعية التي نفذتها الدائرة في القطاعات العامة والخاصة ضمن خطتها فيما يخص التوعية بالتغيرات المناخية".وكانت قد تشكلت لجنة برئاسة نائب محافظ البنك المركزي، وعضوية ممثلين عن وزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين.وتعرض وزارة البيئة جدول مفصل عن المواصفات والاسعار التقريبية للقروض حسب حجم المنظومة التي تعتبر نقلة نوعية في الجانب البيئي وذات جدوى اقتصادية لما ينفقه المواطن على شراء الطاقة، وفق ما جاء في البيان".