مقتل عائلة كاملة لمنتسب بالحشد واصابة الاخير بهجوم مسلح في بغداد (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقدمواعلى اقتحام منزل منتسب في الحشد الشعبي ضمن منطقة حي الاعلام واقدموا على فتح النار على المنتسب".وأضاف المصدر، ان "الهجوم اسفر عن اصابة المنتسب بجروح خطيرة وقتل زوجته ،واطفاله الثلاثة".واشار الى ان "الزوجة من مواليد ١٩٨٩، والاولاد ،(ب) تولد ٢٠٠٧ ،(ح) تولد ٢٠١٤ ، (ك) تولد ٢٠١٣".