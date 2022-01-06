الكاظمي يتعهد بحل مشكلة المحاضرين في موازنة 2022

وقال الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع مدراء الدوائر الخدمية بمحافظة النجف الأشرف، "سعيد بوجودي في محافظة النجف، مدينة أمير المؤمنين، والمراجع الدينية، والإرث التأريخي الكبير. هذه المحافظة بحاجة إلى وضع خاص لما تتمتع به من خصوصية".واضاف، ان "زيارتنا لمحافظة النجف إدارية بحتة وليست ذات طابع سياسي، وإنما للاطلاع على أوضاعها، والمساعدة في تقديم الخدمات لأهلها".وتابع الكاظمي، "جئت بفريق وزاري كبير لاتخاذ قرارات سريعة؛ من أجل حل الإشكاليات، وتذليل التحديات، ودعم المحافظة بما تحتاجه".واردف، "سأكون مشرفاً ومتابعاً لأمور محافظة النجف، كما تم توجيه السادة الوزراء ببذل الجهود، وتذليل العقبات أمام ما تحتاجه المحافظة".وزاد "نعمل من أجل إنشاء صندوق خاص بالنجف للمساهمة في تطوير المحافظة، وإنجاز مختلف المشاريع فيها".ووجه رئيس الوزراء، الجهات الحكومية المختصة بـ"تشكيل بلدية خاصة بالمدينة القديمة لمحافظة النجف، وتم اصدار قرار بتحديد حدود هذه البلدية لطبيعتها المقدسة والتاريخية والحفاظ على تاريخية المدينة وتراثها وعدم تشويهه "، مستدركا "وجهنا باختيار مدير بلدية النجف القديمة بشروط خاصة ".واكد انه " تم التوجيه بحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022"، موعزا لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بـ"ايجاد حلول لمشكلة الماء والمجاري ، والربط بالخط السريع وطريق الحج البري ".