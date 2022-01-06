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تحديد موعد صرف منحة الصحفيين والفنانين والأدباء

محليات

2022-01-06 | 13:25
تحديد موعد صرف منحة الصحفيين والفنانين والأدباء
1,798 مشاهدة

حددت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الخميس، الاثنين المقبل موعداً لبدء توزيع منحة الصحفيين والفنانين والأدباء والشعراء الشعبيين والمصورين والتشكيليين والخطاطين والموسيقيين.

وقال المدير العام لدائرة الشؤون الإدارية عليّ رضا في بيان للوزارة إنه "بسبب الجرد السنوي في المصارف سيكون توزيع المنحة يوم الاثنين المقبل (10 كانون الثاني الحالي) من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، وسيكون التوزيع بطريقة انسيابية ويداً بيد، ولا تقبل الوكالة ولا التخويل حفاظاً على وصول المبالغ إلى المستحقين لها".

وأضاف أنه "سيكون جدول التوزيع على النحو الآتي الأسبوع الأول يبدأ من يوم الاثنين المقبل يكون التوزيع للصحفيين حتى نهاية يوم الخميس، أما الأسبوع الثاني فيكون التوزيع للفنانين ابتداءً من يوم الأحد وحتى يوم 16 كانون الثاني الحالي"، مشيراً الى أن "الأُسبوع الثالث فابتداءً من يوم الأحد الموافق 23 كانون الثاني الحالي توزع المنحة في الأيام الثلاثة الأولى على الأُدباء، ثمَّ توزع على الشعراء الشعبيين والمصورين والموسيقيين والتشكيليين والخطاطين من المنضوين في نقابة الفنانين".

وبشأن صرف المنحة على بطاقة الكي كارد قال رضا إنَّ "نظام الكي كارد أُلغي من مصرفي الرافدين والرشيد وحل محله الماستر كارد، ولم يكن بالإمكان تحويل المبالغ على هذا النظام لأنَّ المنحة أُطلقت مؤخراً ثمَّ أنَّ إجراءات التسجيل وأخذ البصمة تستغرق ما لا يقل عن أربعة أشهر".

وأكد بيان الوزارة أن "على المشمولين بالمنحة ممن وردت أسماؤهم ضمن قوائم النقابات والجمعيات اصطحاب هوية النقابة أو الجمعية (المجددة) مع هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة (الأصلية مع نسخة مصورة ملونة) ويكون الاستلام حصراً من قبل الشخص نفسه، ولا تقبل أي وكالة أو تخويل".
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