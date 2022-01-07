بحضور غفير.. بغداد تشهد احتفالاً بهيجاً بهذه المناسبات (صور)

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "أمين بغداد علاء معن، قدم التهنئة للشعب العراقي وقواته الامنية بمناسبة تأسيس الجيش العراقي الباسل الذي دافع عن امن ووحدة العراق وحقق النصر في محافل الوغى والدفاع عن ارض الوطن ضد الارهاب والمعتدين، داعياً بالرحمة والخلود لشهداء الجيش الباسل وجميع صنوف القوات الامنية والشفاء العاجل للجرحى ".واضاف البيان، ان "الاحتفال الذي حضره محافظ بغداد (محمد جابر العطا) وأمين العاصمة، تضمن عدة فعاليات فنية منها مسرحية لطلبة اكاديمية الفنون الجميلة عن مكافحة المخدرات وتثقيف الشباب لحمايتهم من هذه الظاهرة الخطرة وكذلك حفل لفرقة التراث البغدادي تضمنت وصلات غنائية من التراث العراقي الاصيل الى جانب اطلاق الالعاب النارية المميزة التي لم تشهدها سابقا سماء بغداد الحبيبة".