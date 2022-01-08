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وفاة محافظ البنك المركزي الاسبق سنان الشبيبي
محليات
2022-01-08 | 11:54
3,570 مشاهدة
أفاد مصدر طبي، اليوم السبت، بوفاة محافظ البنك المركزي العراقي الاسبق سنان الشبيبي.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشبيبي وافته المنية هذا اليوم في جنيف بسويسرا".
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