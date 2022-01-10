بالصور.. رئيس مجلس القضاء يفتتح بناية محكمة جنايات الرصافة ببغداد

افتتح رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، اليوم الاثنين، بناية محكمة جنايات الرصافة بالعاصمة بغداد.

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، افتتح محكمة جنايات الرصافة بالعاصمة بغداد".