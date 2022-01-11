الداخلية تعلن رصد قرابة الـ8 الآف شائعة خلال 2021 - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "في إطار متابعة الشائعات وتحديد تأثيراتها على مختلف الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية والاقتصادية وغيرها وبما يسهم في اطلاع الرأي العام في البلاد على الحقائق المجردة وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وتنوير المتابعين بأهمية عدم الانجرار خلف الأكاذيب وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية لا حصر لها , تمكن قسم محاربة الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من رصد " 7825" شائعة خلال العام الماضي 2021 وقد تنوعت هذه الشائعات بين أمنية وسياسية وانتخابية وصحية واقتصادية".وتابع البيان، "كما تمكنت مفارز القسم المختصة من الضباط والمنتسبين المعنيين بالعمل الجاد على معاجلة هذه الشائعات والتعامل معها بمبدأ إيضاح الحقائق وتوضيحها للرأي العام وتفنيد ما تضمنته من أكاذيب وتلفيقات لا أساس لها من الصحة وبلغت نسبة المعالجة لهذه الشائعات حوالي 80%".