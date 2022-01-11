Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يجيز دخول مسافرين من سبع دول
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

النزاهة تفصح عن تقريرها الخاص بعقود شراء اللقاحات والعلاجات الخاصَّة بكورونا

محليات

2022-01-11 | 04:35
النزاهة تفصح عن تقريرها الخاص بعقود شراء اللقاحات والعلاجات الخاصَّة بكورونا
1,173 مشاهدة

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى فتح منافذ العلاج المجانيِّ لذوي الدخل المحدود المُصابين بفايروس كورونا؛ نظراً لارتفاع أسعار الأدوية والعلاجات والمُستلزمات الطبيَّة الخاصَّة بالفايروس، والعمل على تحديد سقفٍ لأسعار الدواء المُرتبط به، ومتابعة الصيدليَّات؛ لبيان مدى التزامها بذلك.

دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قامت بها إلى وزارة الصحَّة والبيئة وبعض الدوائر التابعة لها؛ لمُتابعة عقود شراء اللقاحات والعلاجات الخاصَّة بجائحة كورونا، وطرق خزنها وتوزيعها، أكَّدت ضرورة إلزام جميع المُؤسَّسات الصحيَّة والمُستشفيات والعيادات بالاستمرار بتطبيق بروتوكول مُنظَّمة الصحَّة العالميَّة فيما يتعلَّق بلقاح فايروس كورونا.

وبيَّنت الدائرة في تقريرها، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزير الصحَّة واللجنة العليا للصحَّة والسلامة الوطنيَّة، أهميَّة توعية المُواطنين حول تلقِّي اللقاح، والمُتابعة الميدانيَّة اليوميَّة لمنافذ التلقيح، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُروِّجين للامتناع عن أخذه.

وأوصى التقرير بتحديد مُستشفياتٍ لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين بالفايروس؛ لضمان قيام بقيَّة المُستشفيات والمُؤسَّسات الصحيَّة بممارسة أعمالها الاعتياديَّة، واستمرارها بتقديم الخدمات للمُواطنين، كما دعا لتوجيه المنافذ الحدوديَّة والمطارات بفحص الوافدين، واتخاذ الإجراءات المُناسبة بالتعامل مع المُصابين من بينهم.

ونبَّه إلى قرب انتهاء صلاحيَّة بعض اللقاحات التي تصلُ إلى مخازن وزارة الصحَّة قبل مُدَّةٍ لا تتجاوز ثلاثة أشهرٍ من انتهاء صلاحيَّـتها، والتفاوت في سرعة صرف اللقاحات بين دوائر الوزارة، إضافة إلى عدم قيام دوائر الصحَّة في بغداد والمُحافظات بتزويد دائرة الصحَّة العامَّة بالاحتياجات الدقيقة من اللقاحات، وعدم فصل البرنامج اليوميِّ للتحصين الذي يخصُّ لقاحات الأطفال دون الخامسة من العمرعن برنامج لقاح فايروس كورونا.

وأشارالتقرير إلى قرار اللجنة العليا للصحَّة والسلامة الوطنيَّة رقم (103 لسنة 2020) الخاصّ بانضمام العراق إلى مرفق ( كوفاكس) التابع إلى التحالف الدوليِّ للقاحات، والتحصين الذي يضمُّ أكثر من (150) دولة، الذي يضمنُ تجهيز العراق بكميَّة لقاحاتٍ تكفي لتغطية 20% من عدد السكان، وقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (88 لسنة 2021) الـمُتضمّـِن الـتعامل مع الدول والـشركـات الـمُـصنِّعـة؛ لشراء اللقاحات مُباشرةً، ومنع التعامل مع الشركـات الوسيطة.

وبيَّن أنَّ الكميَّات الكليَّة المُتعاقد عليها من لقاح (فايزر) الأمريكي لعام 2021 بلغ (18,000,000) مليون جرعةٍ تمَّ تسلُّم (8,603,010) ملايين جرعة، فيما تمَّ تسلُّم (3,750,000) مليون جرعة من لقاح ( سينوفارم) الصيني، أمَّا الجرعات المُتسلَّمة من مرفق ( كوفاكس) ولجميع الشركات المُصنِّعة، فقد بلغ (5,095,770) مليون جرعةٍ، والمتبقي من المُتعاقد عليه ( 223,803) جرعة لم تُتَسلَّمْ لغاية الآن، لافتاً إلى قيام دائرة الصحَّة العامَّة بوضع خطةٍ عاجلةٍ لتوزيع مُجمِّداتٍ فائقة التجميد مُجهَّزةٍ من قبل مُنظَّمة الصحَّة العالميَّة تتمُّ مُتابعتها من قبل الشركة المُصنِّعة للقاح وفق برنامجٍ مُحكمٍ تتمُّ بموجبه معرفة التغييرات بدرجة حرارة حفظ اللقاح.
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:25 | 2022-01-11 06:25
06:24 | 2022-01-11 06:24
06:06 | 2022-01-11 06:06
المزيد
اعلان
بعد نشر صورها في مواقع إباحية.. مذيعة مصرية: &quot;معملتش حاجة&quot;
21.88%
09:15 | 2022-01-10
بعد نشر صورها في مواقع إباحية.. مذيعة مصرية: "معملتش حاجة"
09:15 | 2022-01-10
توضيح بشأن &quot;ارتداء الأكفان&quot; من أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان (فيديو)
Play
20.22%
07:20 | 2022-01-09
توضيح بشأن "ارتداء الأكفان" من أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان (فيديو)
07:20 | 2022-01-09
الإطار التنسيقي: حسمنا الكتلة الأكبر
15.47%
12:55 | 2022-01-09
الإطار التنسيقي: حسمنا الكتلة الأكبر
12:55 | 2022-01-09
طفرة قياسية بإصابات كورونا في العراق
14.29%
08:15 | 2022-01-10
طفرة قياسية بإصابات كورونا في العراق
08:15 | 2022-01-10
المحكمة الاتحادية تصدر توضيحا بشأن جلسة البرلمان الاولى - عاجل
14.08%
03:48 | 2022-01-10
المحكمة الاتحادية تصدر توضيحا بشأن جلسة البرلمان الاولى - عاجل
03:48 | 2022-01-10
أول تعليق للصدر بعد جلسة اليوم- عاجل
14.06%
14:48 | 2022-01-09
أول تعليق للصدر بعد جلسة اليوم- عاجل
14:48 | 2022-01-09
المزيد
دستورية
دستورية
غير دستورية
غير دستورية
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.