محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي وتفرض حظر تجوال لغدٍ وبعده

وقال مكتب المحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن المحافظ "وجه بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والمدارس ليومي الأربعاء والخميس، وتطبيق حظر جزئي للتجوال؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الماضية على مدن وسط و شمال صلاح الدين، وأدت لصعوبة التنقل، ومن أجل فسح المجال للدوائر المعنية بسحب المياه من الطرق الرئيسة وتخفيف الأحمال بسبب اعمال المجاري في اغلب اقضية المحافظة".واستنى من القرار "الدوائر الصحية والخدمية".