اعمام هام من التربية يخص مادة "الرياضيات" للصف الثالث المتوسط - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المديرية العامة للمناهج وجهت اعماماً يلزم المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالتقييد التام بالموضوعات الدراسية المطلوبة من مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط (الجزء الأول)" ، مشيرةً الى ان "هذا الاجراء يندرج ضمن تكييف المناهج الدراسية للمراحل الدراسية كافة".الجدير بالذكر ان "الجزء الثاني من الكتاب عُلِّق لهذا العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ أثر تداعيات جائحة "كورونا، وفق ما جاء في البيان".