بغداد تنافس دبي ولندن باسعار العقارات

مليار دينار كسعر للبيع ومليون كمعدل للايجار هي اسعار المنازل والعقارات في بغداد التي راحت تنافس دبي ولندن وتتفوق عليها في بعض الاحيان رغم الخدمات السيئة كالكهرباء والماء وحفريات الشوارع ومستوى البيئة المنخفض مقارنة بتلك المدن.ويشير مختصون بالشان الاقتصادي الى ان ارتفاع اسعار العقارات يعود لتبييض الاموال ومضاربة الاسعار من قبل جهات متعددة بعد تضييق الخناق من قبل الحكومة على عمليات التحويل المالي الخارجي.وبحسب مراقبين فان على الحكومة التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بشكل واسع وصارم من اجل ضبط ايقاع البيع والشراء من خلال تشكيل هيئة خاصة او لجنة تتكفل بمتابعة ومراقبة الاسعار للحد من اي تلاعب يطال أسعار تلك العقارات والاراضي.