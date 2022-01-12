برلماني يثني على تصدي القضاء لاكبر قضية فساد في نينوى

السومرية نيوز/بغداد

اثنى النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، على مواقف القضاء الشجاعة والتي اوقفت اكبر قضية فساد في المحافظة، داعيا اياه الى عدم الرضوخ للضغوط والاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي.



وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، "كنا ولانزال ننظر الى القضاء العراقي على انه صمام الامان والحصن المنيع والخيمة التي يستظل بها العراقيين جميعا ونتمنى ان يظل دائما شامخا قويا يقف بوجه الفساد والفاسدين ويحبط كل المحاولات التي تهدف الى سرقة المال العام وهدر الاموال العامة".

واضاف الشمري "كل الشكر والتقدير للقضاء العراقي الذي اوقف اكبر قضية فساد في محافظة نينوى وقطع الطريق امام الفاسدين عن طريق الغاء الدعوات الخاصة للمشاريع والاعلان عن كل المشاريع في محافظة نينوى والتقديم على المشاريع عن طريق المناقصات بعيدا عن الاحالات المباشرة لشركات فاسدة ومغامرين كل هدفهم هو تحقيق مكاسب كبيرة على حساب محافظة نينوى وابناءها".

واكد اننا "على ثقة وقناعة كاملة بان القضاء كان وسيبقى صمام الامان لصيانة العملية السياسية وحماية ثروات الشعب العراقي من نهاب السراق"، داعيا اياه الى "عدم الرضوخ لاي ضغوط او المجاملة مع اي طرف على حساب المصالح العليا للشعب".