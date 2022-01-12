توضيح بشأن آلية الدوام الرسمي في مدارس العراق

وقالت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تؤكد استمرار دوام الملاكات التربوية والتعليمية والاشرافية والادارية التابعة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة والمدارس على ما كانت عليه دون أي تغيير".وأضافت، أن "جميع المؤسسات التربوية تخضع على وجه الخصوص والحصر الى تعليمات اللجنة العليا للصحة السلامة، وهي ملتزمة بها بشكل تام ، لافتةً الى ان آلية وطبيعة الدوام الرسمي في المديريات العامة للتربية وكذلك المدارس يُحدد من قبل وزارة التربية حصراً".