Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عبوة تستهدف رتلاً لدعم التحالف الدولي قرب بابل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الحكومة توافق على زيادة حصة النجف من الوقود

محليات

2022-01-12 | 09:27
الحكومة توافق على زيادة حصة النجف من الوقود
1,418 مشاهدة

وافق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على زيادة حصة محافظة النجف الأشرف من الوقود، فيما أكد على الأسراع في معالم البلدة القديمة و الاهتمام بالمناطق الأثرية الأخرى في المحافظة.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع الدوائر الخدمية بمحافظة النجف الأشرف، "نؤكد على الإسراع في تحديد معالم البلدة القديمة ويجب الاهتمام بالمناطق الأثرية الأخرى في المحافظة؛ كونها جزءاً من هوية النجف التأريخية، فهي مدينة العلم والعلماء والمراجع الكرام".

وأضاف، "وجهنا بالمباشرة في وضع آلية مناسبة للتجديد الحضري لمحافظة النجف الأشرف والمدينة القديمة، الذي توقف تنفيذه منذ عام 2010، والإسراع باختيار شركة استشارية عالمية لتدقيق البيانات والدراسات، وتقديم التوصيات بشأنها، على أن يقوم البنك المركزي بتوفير المبالغ المخصصة للتنفيذ، وتشكيل لجنة تتألف من وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات، وعدد من المستشارين؛ لوضع آلية للتنفيذ".

وشدد الكاظمي، على ضرورة "الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال التطوير العمراني، إذ صُرفت المليارات ولم يتحقق ما يطمح له المواطنون، وعلى الجميع أن يتعلموا كيفية تقديم افضل خدمة للمواطن"، مبيناً أنه "سيتم عرض أهمّ الموضوعات التي تخصّ محافظة النجف في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، واتخاذ القرارات بشأنها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، "موافقته على زيادة حصة محافظة النجف الأشرف من الوقود".
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:28 | 2022-01-12 14:28
14:25 | 2022-01-12 14:25
14:00 | 2022-01-12 14:00
المزيد
اعلان
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي وتفرض حظر تجوال لغدٍ وبعده
41.29%
09:28 | 2022-01-11
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي وتفرض حظر تجوال لغدٍ وبعده
09:28 | 2022-01-11
توضيح بشأن آلية الدوام الرسمي في مدارس العراق
15.02%
07:11 | 2022-01-12
توضيح بشأن آلية الدوام الرسمي في مدارس العراق
07:11 | 2022-01-12
مدير المرور العام يكشف لـ السومرية عن &quot;حملة كبرى&quot; تخص مركبات
12.6%
14:39 | 2022-01-10
مدير المرور العام يكشف لـ السومرية عن "حملة كبرى" تخص مركبات
14:39 | 2022-01-10
رئاسة البرلمان تحيل المشهداني إلى لجنة السلوك وتكشف السبب
11.84%
07:49 | 2022-01-11
رئاسة البرلمان تحيل المشهداني إلى لجنة السلوك وتكشف السبب
07:49 | 2022-01-11
قرارات هامة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية لمواجهة &quot;اوميكرون&quot; – عاجل
10.36%
06:12 | 2022-01-12
قرارات هامة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية لمواجهة "اوميكرون" – عاجل
06:12 | 2022-01-12
محافظ بغداد يوجه بتقليص دوام الموظفين (وثيقة) - عاجل
8.89%
05:22 | 2022-01-12
محافظ بغداد يوجه بتقليص دوام الموظفين (وثيقة) - عاجل
05:22 | 2022-01-12
المزيد
دستورية
دستورية
غير دستورية
غير دستورية
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.