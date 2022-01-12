الحكومة توافق على زيادة حصة النجف من الوقود

وقال الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع الدوائر الخدمية بمحافظة النجف الأشرف، "نؤكد على الإسراع في تحديد معالم البلدة القديمة ويجب الاهتمام بالمناطق الأثرية الأخرى في المحافظة؛ كونها جزءاً من هوية النجف التأريخية، فهي مدينة العلم والعلماء والمراجع الكرام".وأضاف، "وجهنا بالمباشرة في وضع آلية مناسبة للتجديد الحضري لمحافظة النجف الأشرف والمدينة القديمة، الذي توقف تنفيذه منذ عام 2010، والإسراع باختيار شركة استشارية عالمية لتدقيق البيانات والدراسات، وتقديم التوصيات بشأنها، على أن يقوم البنك المركزي بتوفير المبالغ المخصصة للتنفيذ، وتشكيل لجنة تتألف من وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات، وعدد من المستشارين؛ لوضع آلية للتنفيذ".وشدد الكاظمي، على ضرورة "الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال التطوير العمراني، إذ صُرفت المليارات ولم يتحقق ما يطمح له المواطنون، وعلى الجميع أن يتعلموا كيفية تقديم افضل خدمة للمواطن"، مبيناً أنه "سيتم عرض أهمّ الموضوعات التي تخصّ محافظة النجف في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، واتخاذ القرارات بشأنها".وأكد رئيس مجلس الوزراء، "موافقته على زيادة حصة محافظة النجف الأشرف من الوقود".