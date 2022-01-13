الامطار تؤجل امتحانات نصف السنة في كردستان

اعلنت وزارة تربية اقليم كردستان ، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات نصف السنة إلى السبت المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، إنه"بسبب الامطار الغزيرة وحصول فيضانات تقرر تأجيل امتحانات نصف السنة الى يوم الى السبت المقبل".