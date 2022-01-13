يوتيوبر عراقي شهير يقتل ابنته بالرصاص ويلوذ بالفرار.. ما القصة؟

وعبر وسم "#حق_شهد_العيساوي" طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ضرورة القبض على الجاني وكشف الحقيقة للجمهور وعدم التستر على الجاني وإن كان مشهورًا.بالمقابل اكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي ورد لـ السومرية نيوز، أن "شرطة محافظة البصرة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن متهم هارب بعد أن قام بقتل ابنته من خلال إطلاق النار عليه بواسطة مسدس داخل دارها".واضاف البيان ان "قوات الشرطة كثفت جهودها لإلقاء القبض على المتهم".