بعد ساعات من تكليفه.. محافظ النجف: ماضون نحو تنفيذ مهمة ناهضة بواقع المحافظة

تعهد محافظ النجف الجديد ماجد الوائلي، المضي نحو تنفيذ مهمة ناهضة بواقع المحافظة.

وقال الوائلي خلال كلمة له تابعتها السومرية نيوز، إن "التواصل عبر النقابات والاتحادات هو محط اهتمامنا".



وتابع، "نسعى الى تأسيس ملتقى او مجلس اعيان يمثل عموم الجمهور النجفي".





واكد على "تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، واعتماد اليات عمل واجراءات ادارية تحد من الفساد". واضاف الوائلي، "العلاقة مع المجتمع من اولويات عملنا لتكوين جو ايجابي مبني على التعاون".واكد على "تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، واعتماد اليات عمل واجراءات ادارية تحد من الفساد".

وفي وقت سابق، كٌلف ماجد الوائلي محافظا للنجف الاشرف بدلا عن المستقيل لؤي الياسري.