الاثار والتراث تعتزم اعادة تاهيل المتحف العراقي للشروع بافتتاحه امام الجمهور

وقال رئيس هيئة الاثار والتراث ليث مجيد حسين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهيئة تسعى الى بذل المزيد من الجهود مع لجنة الجهد الوطني الحكومي الى اعادة تاهيل المتحف العراقي من اجل الشروع بافتتاحه امام الجمهور".واضاف البيان، انه "جاء ذلك خلال عقد اجتماع موسع بحضور لجنة الجهد الوطني الحكومي من مختلف الوزارات".واشار الى ان "الاجتماع تناول تقديم عرض الكتروني من قبل عباس عيد منديل مقرر اللجنة تناول فيه نظرة عامة عن متطلبات تأهيل المتحف العراقي ودور الجهات الاستشارية والمجهزة والمنفذة ".وبحسب البيان، فإن "جلسة النقاش فتحت من قبل الجهات المشاركة ووضع الآليات الصحيحة بأستئناف العمل لتأهيل المتحف العراقي والمباشرة بأعمال اعداد الكشوفات الخاصة بأحتياجات المتحف وسبل تنفيذها".ولفت الى انه "تم الاتفاق على ان تواصل اللجنة اعمالها من خلال لجانها المشكلة وكل حسب دوره في تأهيل المتحف العراقي من اجل الحفاظ على مقتنياته وعرضها على الجمهور بهدف الحفاظ على موروثنا الحضاري.