أمين بغداد يطلع على أراء "مثقفي المتنبي" استعداداً لتأهيل شارع الرشيد

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "امين بغداد زار المتنبي القشلة وشارع الرشيد اليوم الجمعة لدعم الفعاليات الثقافية والفنية لعدد من المهتمين بالشأن التراثي البغدادي والعراقي واستمع لافكارهم وآرائهم حول مشروع نهضة بغداد وتطوير الشوارع والمناطق التراثية المهمة وسط العاصمة".ووجه امين العاصمة، "دعوة لجميع المثقفين والادباء والشعراء والفنانين للاستمرار باحياء فعاليات زقاق المتنبي مساءً والابقاء على الحركة الثقافية وافتتاح محال بيع الكتب لوقت متأخر من الليل لاعادة الحياة للمنطقة التي عانت لسنوات طوال من الاهمال".وأشار البيان، الى ان "أمين بغداد التقى عدد من المثقفين والفنانين وتجول في شارع الرشيد للاطلاع على معالم واروقة ومقاهي الشارع التراثية ومنها مقهى الزهاوي ومقهى ام كلثوم ومقهى حسن عجمي للاستماع لروادها والاطلاع على مقترحاتهم وآرائهم استعداداً لمشروع تأهيل شارع الرشيد واعادته الى ماكان عليه ليصبح قبلة سياحية جديدة بعد زقاق المتنبي".