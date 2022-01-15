بالصور.. فائق زيدان يفتتح بناية رئاسة محكمة استئناف القادسية

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حضر الافتتاح رؤساء جهازي الادعاء العام والإشراف القضائي ورئيس الاستئناف ونوابه، وعدد من قضاة المحكمة ومحافظ القادسية ومدير شرطة المحافظة".واضاف ان "المحاكم سوف تباشر ضمن رئاسة محكمة الاستئناف العمل في المبنى الجديد اعتبارا من يوم غد الأحد، وهي واحدة من عدة مبان أنشأت مؤخرا و التي تأتي ضمن سعي مجلس القضاء لتطوير ابنية المحاكم بشكل يتناسب مع مكانة القضاء".