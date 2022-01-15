طقس العراق.. امطار وثلوج بدءاً من يوم غد

وتوقعت الهيئة بحسب بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تشهد البلاد هطول أمطار وتساقط للثلوج بدءاً من يوم غد الاحد".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام المقبلة: