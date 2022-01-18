اكتشاف ابراج ومسكوكات أثرية في ديالى (صور)

وقال مفتش اثار ديالى احمد عبد الجبار خماس في بيان ورد للسومرية نيوز : إن "من بين الاعمال التي جرت في الموقع الكشف عن ستة عشر برجا في الجانب الشرقي، فيما تم الكشف عن اربع طلعات في جانبه الغربي تضمن كلا منها ثلاثة اواوين متقاربة في الحجم والمساحة، اما وسط المبنى فقد تم الكشف عن احد عشر رواقآ افقيا تنفتح على الرواق العمودي وطوله خمسمائة متر، يقابل كل رواق من الأروقة الافقية برجا من ابراج في الجانب الشرقي، وعلى جانبي كل برج سلمين وستة مزاغل دفاعية بين برج وآخر".وأشار خماس الى ان "البعثة استظهرت المبنى الجنوبي الملحق ذي المخطط المشابه للمبنى الرئيسي بابراجه الثلاث، وجرى الكشف عن عدد من القطع الاثرية كالجرار والاواني الفخارية ورؤوس الرماح وحلي ومسكوكات".