نفحة أمل لمرضى "الإيدز"!

هناك اعتقاد سائد بين غالبية سكان العالم بأن لا علاج لمرض "الإيدز". إذا كنت من بين هؤلاء فهذا الخبر يدحض كلّ معتقداتك!
توصّل فريق من العلماء من جامعة كاليفورنيا إلى استراتيجية علاجية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية المحتمل من الجسم. وهي المهمة التي كان من الصعب إتمامها على مرّ سنوات عديدة.
إذ نجحت الاختبارات التي قام بها هذا الفريق بالقضاء على الفيروس عند 4 من أصل 10 فئران مصابة به من خلال أسلوب "الركل والقتل".
ويستهدف هذا الأسلوب جزيئات فيروس نقص المناعة البشرية الخامدة عن طريق خداعها من الخلايا المصابة إلى العراء لتهاجمها الخلايا القاتلة الطبيعية في الجسم.
نفحة أمل إذًا أعطتها هذه الدراسة الثورية التي نُشرت نتائجها في مجلة Nature Communications لمصابي "الإيدز". فماذا عن المراحل التالية؟