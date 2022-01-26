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العراق والسعودية يبحثان ملف الكهرباء

محليات

2022-01-26 | 10:07
العراق والسعودية يبحثان ملف الكهرباء
2,397 مشاهدة

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، المنسق الوطني للمجلس التنسيقي (العراقي – السعودي) حميد نعيم الغزي، مع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاربعاء، ملف الطاقة والكهرباء المشترك بين العراق والسعودية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جرت قبل اللقاء، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالربط الكهربائي مع السعودية، وآلية تفعيلها وتقديم كافة التسهيلات من قبل وزارة الكهرباء العراقية".

وأشاد الجانبان، بـ"النتائج الإيجابية المتحققة في العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة الحكومتين، في تطويرها بالمجالات الاقتصادية والتجارية"، بحسب البيان.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، "اهتمام رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي بهذا الملف الحيوي، وتوجيهه بتقديم كافة التسهيلات للجانب السعودي، والتشديد على أهمية الإسراع بملف الربط الكهربائي، الذي سيسهم في زيادة الطاقة في العراق، وضرورة أخذ الموضوع بعين الاهتمام من قبل الجانب السعودي، داعياً إلى "إيجاد حلول سريعة لتحسين مستوى إنتاج الطاقة في العراق خلال موسم الصيف المقبل".

ودعا الغزي، "وزارة الطاقة السعودية، لإرسال وفد فني إلى بغداد خلال الأسبوع المقبل، من أجل وضع اللمسات النهائية لآليات الشروع بمشروع الربط الكهربائي، وعقد ورش عمل مع الجانب العراقي، إضافة إلى الوقوف على تفاصيل التوقيتات الزمنية ومناقشة بنود المذكرة الموقعة بين الطرفين".

وناقش الجانبان أيضاً، مشاريع تطوير حقل عكاز لإنتاج الغاز الطبيعي ونبراس الشرق للبتروكيمياويات وإنشاء محطة للطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاريع المدن الصناعية".

وعبر وزير الطاقة السعودي، عن "رغبة الحكومة السعودية وجديتها في تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والسعي لزيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية، مبدياً استعداد وزارة الطاقة، للوقوف على حل جزء من أزمة الكهرباء في العراق خلال فصل الصيف المقبل".
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