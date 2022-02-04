تظاهرات في بغداد ضد ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

وقال مراسلنا، إن "المتظاهرين رفعوا شعارات منددة لزيباري بينها "منريد دعاة الانفصالية"، مطالبين القضاء وأعضاء مجلس النواب بمنع ترشيحه".وشهدت العاصمة بغداد الأسبوع الماضي تظاهرات عدة رافضة لترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.إلى ذلك، قدم نواب طعناً دستوريا الى المحكمة الاتحادية العليا ضد ترشيح زيباري، على خلفية خمس ملفات فساد وهدر للمال العام واستغلال منصبه الوظيفي.يذكر أن مجلس النواب العراقي، كان قد استجوب هوشيار زيباري بتهم فساد وهدر للمال العام عندما كان وزيرا للمالية في العام 2016، وتم التصويت على اقالته من منصبه بأغلبية أصوات النواب، بعد استجواب تضمّن ملفات فساد عدة متعلقة بصرفيات شخصية.