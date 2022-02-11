أنتهى بـ6 نقاط.. مخرجات أجتماع وفدي "التيار والعصائب" - عاجل

وذكرت اللجنتان في بيان مشترك وردت للسومرية نيوز، ان "مخرجات اجتماع أبناء الأب الواحد في محافظة ميسان هي:١- ندين ونستنكر جميع جرائم القتل في المحافظة.٢- ندعم ونساند القضاء والاجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة.٣-نقف على مسافة واحدة من الجميع.٤-استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزاءهم العادل قانونياً٥- ندعو أهالي محافظة ميسان التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد اثارة الفتنة بين ابناء الأب الواحد (محمدالصدر).٦-نأمل من وسائل الاعلام توخي الحذر والدقة في نقل الاخبار من مصادرها الصحيحة وليس من ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، عقدت اللجنة المشتركة بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق، اجتماعها الأول في محافظة ميسان، لتدارك الاوضاع الامنية الأخيرة في المحافظة.