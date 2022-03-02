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بالصور.. بوتين في إحدى مناطق بغداد
محليات
2022-03-02 | 13:51
24,949 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة الجادرية وسط بغداد.
وحملت الصور تعليقاً باللغة الانجليزية جاء فيه (نحن ندعم روسيا) في إشارة الى الأحداث الجارية حالياً في أوكرانيا.
وأدناه الصور:
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بوتين
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