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التعليم تصدر سلسلة قرارات جديدة وتبدي استعدادها للدوام الحضوري

محليات

2022-03-07 | 12:42
التعليم تصدر سلسلة قرارات جديدة وتبدي استعدادها للدوام الحضوري
4,029 مشاهدة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، سلسلة قرارات جديدة، فيما أكدت الالتزام بخطط الجامعات والاستعداد للدوام الحضوري الكامل في العام المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ترأس الاجتماع الثالث لهيأة الرأي، وأكد على مراعاة الترصين العلمي والالتزام بخطط الجامعات وتوقيتات التقديم والمباشرة في الدراسات الأولية والعليا والاستعداد للدوام الحضوري الكامل في العام الدراسي المقبل".

ووجه الوزير، خلال الاجتماع الذي حضره الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية كافة "بأهمية الأداء المؤسسي للجامعات وتمكينها من مسار البرامج العلمية الأكاديمية ومراعاة الترصين العلمي في المجالات كافة وتعزيز جاهزية المؤسسات الجامعية لأداء الدوام الحضوري الكامل في العام الدراسي القادم على وفق التوصيات المرفوعة من الوزارة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واعتماد معيار سوق العمل في التعامل مع مستقبل الاختصاصات واستحداثها".

وناقش المجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث لهيأة الرأي وصوت الحاضرون بالإيجاب على عدد من القرارات التي منها:

-تشكيل لجنة عليا برئاسة جهاز الإشراف والتقويم العلمي وعضوية رؤساء الجامعات من الأطباء ونخبة من عمداء كليات الطب لتقويم واقع الدراسة الطبية وتقديم رؤية تطويرية شاملة وتشخيص متطلباتها المتعلقة بالجودة والاعتماد.

-الالتزام بخطط الجامعات في الدراسات الأولية والعليا واعتماد التوقيتات الرسمية في ملف القبول في الدراسات العليا والمباشرة بالدراسة.

-عدم العمل بعودة الطلبة المرقنة قيودهم وعدم إجراء الامتحان التكميلي والالتزام بالتعليمات الامتحانية وتخويل مجالس الكليات والجامعات صلاحيات المعالجة للحالات الدراسية الحرجة واستمرار العمل بنظام العبور.

-استمرار العمل بالمعدل التراكمي في الجامعات التي تعمل بنظام المقررات.

-منح طلبة معادلة الشهادات الذين التحقوا بالنظام الموازي في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة محاولة إضافية دواما وامتحانا بعد إخفاقهم في المحاولة الرابعة.

-اعتماد جامعات الابتعاث الموصى بها في ضوء التصنيفات العالمية لدراسة الموظفين خارج العراق.

-إحالة عدد من ملفات معادلة الشهادات الى اللجان العلمية المختصة في الجامعات.

-توحيد معدلات القبول في الدراسة المسائية بكليات القانون في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وتخويل مجالس الجامعات وجهاز الإشراف صلاحية النظر بتخفيض الحدود الدنيا للتقديم.

-تسمية دورة التخرج للعام الدراسي 2022/2021 باسم (بالعلم تبنى الأوطان).

-تخويل رؤساء الجامعات صلاحية منح إجازة الإعالة وفقا لقانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013.

-التصويت على استحداث الدراسة المسائية في قسم التقنيات الإحيائية بكلية العلوم في جامعة الأنبار.

-التصويت على استحداث الدراسة المسائية في قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة/ الشرقاط في جامعة تكريت".

واختتم وزير التعليم الاجتماع، "بالتأكيد على ضرورة تمكين مجالس الجامعات من اتخاذ قرارتها المناسبة المدروسة ووضع المسارات الاستراتيجية المناسبة للنهوض بواقع ومتطلبات التنمية".
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