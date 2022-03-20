الكاظمي يفتتح مستشفى البتول التعليمي في نينوى

افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مستشفى البتول التعليمي في محافظة نينوى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح مستشفى البتول التعليمي في محافظة نينوى".