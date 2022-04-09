بلاسخارت تحذر من "حرب الغد" وتوجه دعوة لإيجاد معالجات لمخيم الهول

وقالت بلاسخارت في كلمة لها خلال مؤتمر مخيم الهول والتزامات المجتمع الدولي، إنه "يجب ان يكون هناك تصرف شامل وحاسم في ملف مخيم الهول، فهناك٣٠ الف عراقي ممن لديهم ارتباط بداعش وبعض ضحاياهم في مخيم الهول واوضاعهم سيئة".واضافت أن "ثلاثة من خمسة هم اقل من سبعة عشر عاما في مخيم الهول، والكثير منهم محرومون من ابسط الحقوق ومنها التعليم".وتابعت، "من الممكن ان تتحول حرب الأمس مع داعش الى حرب الغد اذا مالم تجد المعالجات الحقيقية، حيث أن الوضع الحالي في مخيم الهول غير مستقر وابقاء الناس في هذا الوضع يشكل تهديدا خطرا كبيرا".واشارت بلاسخارت الى أن "الامم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الانساني للعراق لاستقبال المزيد من العراقيين من مخيم الهول".