رعاية الطفولة تطالب البرلمان بالتصويت على قوانين حماية الاطفال

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة رعاية الطفولة المقدم عزيز ناصر في بيان ورد لـ السومرية نيوز،: "تلقينا ببالغ الأسى التصرف الوحشي لاحد الآباء اتجاه طفلته والذي تسبب في وفاتها اثر تعرضها لضربات الة راضة على الرأس في مدينة الصدر ببغداد".واضاف، أن "هذا التصرف الوحشي يتطلب وقفة جادة من الجميع لشجب العنف الموجه ضد الطفولة ويتطلب تظافر جميع الجهود والفعاليات المجتمعية لانهاء ذلك".واشار ناصر الى ان "هيئة رعاية الطفولة تدعو مجلس النواب للتصويت على مشاريع القوانين التي تساهم في انهاء مثل هكذا تصرفات والموجودة داخل ادراج المجلس"، موضحا ان "الهيئة تحيط الرأي العام انها تحتفظ بالحق القانوني الخاص بمقاضاة اي معنف بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ولديها ممثل قانوني لهذا الغرض ".