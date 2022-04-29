وفاة وزير عراقي سابق

السومرية نيوز- بغداد



تُوفي صباح اليوم الجمعة، وزير الثقافة العراقي السابق، عبد الأمير الحمداني، بعد صراع مع المرض.







وقال الخطيب: "د. عبد الأمير الحمداني.. إلى رحمة الله أخي وصديقي. رحيلك أوجعني يابن الناصرية. لقد كنت عالم آثار قل مثيله وسفيراً لإرث بلاد الرافدين في المحافل الدولية قبل أن تكون وزيراً وطنياً خدم العراق بإخلاص ومسؤولية".



وأضاف: "سنفتقدك كثيراً وستبكيك سومر أبد الدهر". وكتب وزير الكهرباء، إبان حكومة عادل عبد المهدي، لؤي الخطيب، منشوراً عبر صفحته على تويتر، عزى فيه بوفاة وزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني.وقال الخطيب: "د. عبد الأمير الحمداني.. إلى رحمة الله أخي وصديقي. رحيلك أوجعني يابن الناصرية. لقد كنت عالم آثار قل مثيله وسفيراً لإرث بلاد الرافدين في المحافل الدولية قبل أن تكون وزيراً وطنياً خدم العراق بإخلاص ومسؤولية".وأضاف: "سنفتقدك كثيراً وستبكيك سومر أبد الدهر".

والحمداني، هو عالم آثار وسياسي عراقي، وُلد في محافظة ذي قار بقضاء الفهود عام 1967، وتم تكليفه وزيراً لوزارة الثقافة والسياحة والآثار في حكومة عادل عبد المهدي.