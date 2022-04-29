عمل تخريبي جديد ينال جمعية الادباء الشعبيين في النجف

وقال الكلابي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اليوم وبعد الإفطار وحين وصولنا الى الجمعية للتحضير للامسيه الاخيرة لشهر رمضان المبارك فوجئنا باقتحام مقر الجمعية وكسر الزجاج الخلفي وتخريب ممتلكات الجمعية وسرقة الاختام وهويات الأعضاء وفرومات المخاطبة وذاكرة الحاسبة وتقطيع اسلاك الكهرباء وسرقة بعض الأشياء".واضاف ان "هذه ليست المرة الأولى وسبق وحدث ذلك مرتين خلال مدة الشهرين الاخيرة وتم إبلاغ مكافحة الاجرام والادلة الجنائية ولم نحصل على نتيجة ومن يقوم بالعبث وتخريب وسرقة مقر الجمعية ولأكثر من مره ونضع ذلك أمام الجهات الامنية والمسؤولين في المحافظة".واشار الكلابي الى انه "سوف تقام دعاوي ضد كل من تسول له نفسه بالمساس بالجمعية ومحاولة عرقلة عملها من ذوي النفوس الضعيفة والسراق".ونوه إلى كافة الدوائر الحكومية والمنظمات عدم اعتماد الاختام المفقودة والفورمة القديمة للجمعية ".