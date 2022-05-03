أب عراقي يصوب رصاصه نحو سيجارة في فم طفله! (فيديو)

السومرية نيوز -



تتكرر مشاهد الاستهتار بأرواح الأطفال مجدداً في العراق، فبعد تسجيل أب فيديو هزّ مشاعر الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مصوّباً فوهة سلاحه على وجه ابنته أمام الملايين، أعاد أب عراقي آخر في محافظة المثنى الأمر عينه في حادث مشابه.





A sniper in Iraq puts a child's life on the line. He takes risks the life of child to prove his worth. pic.twitter.com/AKq1SkaSB5 — المرصد العراقي Iraqi Observatory for Human Rights (@IOHRiraq) May 2, 2022

فقد ظهر الوالد في مشهد انتشر خلال الساعات الماضية بين العراقيين على مواقع التواصل، يصوب بندقيته على وجه ابنه، لمجرد استعراض مهاراته في القنص.



وبدا الأب في الفيديو يطلب من ابنه تثبيت سيجارة في فمه دون أن يتحرك، ليضغط بعدها على زناد الكلاشينكوف، ويصيب رأس السيجارة من مسافة بضعة أمتار قليلة.



إلا أن هذا المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم، أثار موجة غضب عارمة. فقد أعرب ناشطون عن غضبهم من هذا التصرّف، واعتبروه شروعاً صريحاً بالقتل العمد.