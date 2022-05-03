أمين بغداد يعلن الشروع بإعداد آلية لصيانة نصب كهرمانة بعد تعرضه لحادث

وذكر بيان للأمانة ورد لـ السومرية نيوز، أن معن "أعلن خلال زيارة تفقدية لنصب كهرمانة بالشروع بإعداد آلية لصيانة وتأهيل النصب بالتعاون مع عدد من الفنانين والنحاتين بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له".وقال معن وفق البيان، إن "ما تعرض له نصب كهرمانة من حادث مؤسف ألحق أضراراً جسيمة بجزء منه، ونعمل على إعداد دراسة بالتعاون مع عدد من الفنانين والنحاتين لاعادة صيانة وتأهيل النصب".وأشار إلى أن "نصب كهرمانة للفنان الراحل محمد غني حكمت مهم جداً لذاكرة بغداد ومشهدها الحضري ويجب الحفاظ عليه".وتابع: "كانت لنا زيارة موقعية للاطلاع على الأضرار برفقة عدد من الفنانين والنحاتين المتخصصين، وسنعقد اجتماعاً مع جمعية الفنانين التشكيليين ونقابة الفنانين لاعداد آلية مناسبة لصيانة وتأهيل النصب بمواصفات عالية من دون الاخلال باي قيمة فنية للنصب وباقرب وقت ممكن".