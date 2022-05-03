نقابة الصحفيين تحيي الأسرة الصحفية ودورها "المهني المتميز" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يحتفل العراق والعالم في الثالث من شهر مايس من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة وهو اليوم المخصص للدفاع عن حرية التعبير وسلامة الصحفيين في وسائل الأعلام".وأضافت: "انطلاقاً من تلك المبادئ وتعبيرا عن المسؤولية المهنية والأخلاقية تجاه الأسرة الصحفية، فإن نقابة الصحفيين العراقيين تحرص على تعزيز تلك المبادئ على أرض الواقع من خلال دورها البارز والمتميز قي الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين ومختلف وسائل الإعلام العاملة في العراق، والعمل الجاد على توفير مناخات آمنة للعمل الصحفي وبيئة تتناسب مع دورهم في صناعة الرأي العام وإشاعة مفاهيم الحرية والديمقراطية وتعزيز السلم المجتمعي من خلال التناول الإعلامي لمختلف القضايا ووفقا للمعايير المهنية الدولية ولوائح السلوك المهني".وتابعت: "تثمينا من نقابة الصحفيين العراقيين والتزامها المهني تجاه الأسرة الصحفية ودورها، فقد استطاعت النقابة من تحقيق مكاسب وانجازات من أبرزها تشريع قانون حقوق الصحفيين الذي وفر ضمانات ومكاسب وحقوق مادية للصحفيين وعوائل شهداء الصحافة".وأكملت: "كما تشيد النقابة بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها الأسرة الصحفية في العراق والتي راح ضحيتها مئات الشهداء من الصحفيين في مختلف وسائل الأعلام، كما تحيي جميع الصحفيين حول العالم الذين يؤدون واجبهم المهني رغم كل الظروف المحيطة بهم كما".وعبرت النقابة "عن شكرها وتقديرها للجهات الحكومية وفعاليات المجتمع في العراق التي تعمل جاهدة لتوفير اجواء ملائمة للعمل الاعلامي والصحفي لكي يؤدي الصحفي والاعلامي واجبه بكل حرية وامان".