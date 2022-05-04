العراق يسجل 16 هزة أرضية خلال نيسان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بأشراف مدير عام الهيئة علي محسن هاشم، صدر التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر نيسان 2022"، موضحة أن "العدد الكلي للهزات المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو ( 24) هزة ارضية، منها (16) هزة أرضية داخل العراق، و (3) هزة أرضية داخل إيران، و(3) هزة ارضية في تركيا، اضافة الى هزة ارضية واحدة على الحدود العراقية الايرانية، تراوحت قوة الاحداث الزلزالية بين (2،0-4،0) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (8-25) كم".وبينت، أن "النشاط في هذا الشهر تركز بشكل واضح داخل العراق تحديداً في محافظة السليمانية في قضاء كلار، ومحافظة ديالى في قضاء مندلي، ومحافظة واسط في قضاء بدرة"، لافتة إلى أن "بقية النشاط فقد تركز في ايران محافظات كرمنشاه وايلام وكردستان، وفي تركيا في منطقة سيرناك".ونوهت الهيئة، إلى "خلو المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق من اي نشاط زلزالي و هذا مايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القاري وتحديداً بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".وأتم البيان، أن "مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت خمسة تقارير، ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية او مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".