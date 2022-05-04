استجابة لما عرضته السومرية.. أمانة بغداد تعيد الماء لحي الأمين

أعلنت امانة بغداد، الأربعاء، عن عودة ضخ الماء بشكل طبيعي بحي الامين شرقي العاصمة.



وذكر بيان للامانة أن "دائرة ماء بغداد اجرت كشفاً موقعياً لازقة محلة ٧٣٩ في منطقة الامين الثانية حي الاعلام وتبين ان شحة الماء كانت بسبب تذبذب الطاقة الكهربائية الواصلة لمجمع الماء".

واشار البيان الى ان "امين بغداد المعمار علاء معن وجه دائرة ماء بغداد بالاسراع بمعالجة موضوع تذبذب وصول الماء لتلك الازقة واعادة ضخ الماء بشكل طبيعي للمنطقة".

وتابع البيان ان "ملاكات دائرة ماء بغداد استجابت بشكل سريع لتوجيهات امين بغداد وعززت ضخ الماء في المنطقة المذكورة بشكل طبيعي عبر زيادة ضخ الماء من خلال خزاني الرستمية وخزان R7 ليرتفع المنسوب من ١٢٠ و١٥٠ م الى ٢٣٥ م".

وكانت قناة السومرية الفضائية نشرت تقريراً عن توقف ضخ الماء منذ أيام في حي الامين شرقي العاصمة بغداد.