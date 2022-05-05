الأمن يعتقل معتدين على موظف في مستشفى وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة حماية مستشفى أطفال العلوية، ضمن قاطع حماية منشآت الكرادة، احد مفاصل مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على موظف استعلامات المستشفى اعلاه".وأضافت، أن "القوة تدخلت لفرض هيبة الدوله والقانون، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم أصولياً الى مركز شرطه العلوية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظا ‏على حقوق الكوادر الطبية وكرامتهم".