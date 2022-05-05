محافظة عراقية تسجل أكثر من ألف حالة اختناق جراء الغبار (صور)

وقال المتحدث باسم الدائرة، عدي السلامي، لـ السومرية نيوز، إن "كربلاء سجلت 1046 حالة اختناق جراء العاصفة الغبارية، توزعت على عدد من المستشفيات الحكومية العامة في المحافظة".وبين، أن "الحالات توزعت بين 737 حالة من الذكور، و 256 حالة بين الاناث، بالإضافة إلى 53 حالة في صفوف الأطفال".وأشار السلامي، إلى "استنفار جميع الكوادر الصحية في المحافظة لاستقبال المرضى.واشتدت العاصفة الترابية، في أجواء محافظة كربلاء، وسط انعدام الرؤية.وقال مراسل السومرية نيوز، ان "العاصفة الترابية في كربلاء اشتدت منذ ساعات الصباح الاولى"، مبيناً أن "العاصفة ادت الى انعدام الرؤية وسط تحذيرات من وقوع حوادث نتيجتها".الصور أدناه: