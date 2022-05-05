تسجيل أكثر من ألف حالة اختناق في 3 محافظات

وقال مدير عام دائرة صحة الديوانية، صباح محسن الزاملي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المؤسسات الصحية في عموم المحافظة استقبلت أكثر من ( 400) حالة اختناق لكلا الجنسين بينهم اطفال تنوعت بين الشديدة والمتوسطة والخفيفة".وأضاف، أن "طوارئ مستشفى الديوانية التعليمي استقبلت (200 ) حالة، اما طوارئ مستشفى النسائية والاطفال فقد استقبلت ( 10) حالات، فيما سجلت طوارئ مستشفى عفك (12) حالة، مقابل (12) حالة في مستشفى الحمزة، ومئتي حالة في مستشفى الشامية"، مؤكداً أن "جميع حالات الاختناق التي استقبلتها المؤسسات الصحية في عموم المحافظة تلقت الخدمات الطبية والصحية الفورية ولم تسجل اي حالة وفاة".في السياق، أعلنت دائرة صحة النجف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، تسجيل 600 حالة اختناق جراء العاصفة.أما دائرة صحة صلاح الدين، فقد أشارت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى تسجيل 387 حالة اختناق.